Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Çeşme’de Babalar Günü bu yıl her zamankinden daha farklı, daha anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuklar ve babalarını doğanın kalbinde düzenlenen özel bir piknikte bir araya getirdi. Gün boyu süren oyunlarla çocukların neşesi havaya uçtu.

Başkan Denizli çocukların oyunlarına ortak oldu

Belediye Başkanı Lal Denizli, aileleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak piknik alanındaki yerini aldı. Protokol kurallarını bir kenara bırakan Denizli, çocuklarla birlikte çimlerin üzerinde oyunlar oynadı, onların neşeli kahkahalarına ortak oldu. Masaları tek tek gezen Belediye Başkanı, özel çocukları büyük bir fedakarlıkla büyüten babalarla uzun uzun sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Buluşma sayesinde hem aileler birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu hem de çocuklar açık havada sosyalleşmenin tadını doyasıya çıkardı.

Hem annelerin hem babaların günü kutlandı

Etkinliğin ardından duygularını paylaşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür organizasyonların sadece bir günlük bir eğlence olmadığını, büyük bir dayanışma bağı kurduğunu belirten Denizli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluğu görmek, ailelerimizin sıcaklığını hissetmek bizim için her şeyden daha kıymetli. Büyük bir sevgi, sabır ve özveriyle evlatlarını geleceğe hazırlayan tüm babalarımızın gününü yürekten kutluyorum. Tabii ki evlatlarına hem anne hem baba olmak zorunda kalan, o yükü tek başına sırtlayan güçlü annelerimizi de unutmuyoruz; onların da Babalar Günü kutlu olsun."

Çeşitli aktiviteler ve ikramlarla devam eden piknik, çocukların hafızalarında güzel bir iz bıraktı. Etkinlik, Başkan Denizli’nin çocuklarla ve ailelerle birlikte çektirdiği renkli hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

