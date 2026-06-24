Bornova'da gençliğin yeni adresi: Gezdiler, gördüler, hayran kaldılar!

Son Mühür / Merve Turan - Uzun süren bir çalışma maratonunun sonunda zorlu üniversite sınavı atlatan Bornovalı lise öğrencileri, Bornova Belediyesi'nin kısa bir süre önce hizmete açtığı Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret

Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi’nin 12. sınıf öğrencileri, YKS sonrası öğretmenleriyle birlikte Bornova Belediyesi’nin Ergene Mahallesi’nde açtığı Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. 3D printer atölyesi ve çalışma alanları gibi teknolojik ve sosyal imkanları yerinde inceleyen öğrencilere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eşlik etti.

Başkan Ömer Eşki: "Hayallerini sizlerle yaşatacağız"

Başkan Eşki merkezi gezdirdiği gençlere bilgiler ve nasihatler verirken "Gülşah Durbay’ın yarım kalan hayallerini, bugün burada sizlerin üreteceği projeler ve dayanışma ruhuyla yaşatacağız" dedi.

Merkezin sunduğu ücretsiz imkanlardan memnun kalan öğrenciler, 3D printer üretim atölyesi ve yeşil perde stüdyosunu inceleyerek üyeliklerini gerçekleştirdi.

Gençlerin ikinci evi

Tarihi Bornova Çarşı girişinde, 3 katta 250 metrekarelik alanda hizmet veren merkez; sesli/sessiz ders çalışma odaları, üretim atölyeleri ve ücretsiz çamaşırhane gibi olanaklarla öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt veriyor