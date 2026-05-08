Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan kamu emekçilerin, başlattıkları eylem devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi’nin mayıs ayı ikinci birleşiminde meclis salonunun önünde toplanan memurlar, toplantı sonrası Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı. Sosyal denge tazminatında (SDS) yapılan kesintiler ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması sonrası masanın dağılmasıyla kriz derinleşmiş; memur eylemlerinin fitili ateşlenmişti. Daha önce CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı ve CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüyen memurlar, sorunlara çözüm olmayınca gece nöbetlerine de başlamıştı. Bugün belediye ve sendika arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Sendika temsilcileri Başkan Ünsal ile masaya otururken memurlar ise belediye önünde şarkı, slogan, alkış ve ıslıklarla ‘Mücadeleye devam’ mesajı verdi.

Başkan Ünsal ile görüşmeye Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar, Birlik Yerel-Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 Nolu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi Fırat Belen katıldı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından sendika temsilcileri belediye binası önündeki memurlara son gelişmeleri aktardı.

“Müzakere süreci başlıyor”

Tüm sendikalar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Filiz, “Sayın belediye başkanımız Yıldız Ünsal ile görüştük. 1 Haziran’da meclis var. Meclisten yeni karar çıkarılacak ve bu yeni karara uygun davranacaklarını söylediler. Gerek Buca gerek Bayraklı gerekse Karşıyaka’da ‘Müzakere masasına dönün’ diyorduk. Müzakere süreci pazartesi günü itibariyle başlayacak. Asla toplu sözleşmeleri kazanımsız yapmayacağımızı söylüyorduk. Yukarıda da aynısını söyledik kabul ettiler. Pazartesiden başlamak üzere Karşıyaka’da müzakere masası kurulacak. Ondan sonra gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer geri adım atılmazsa bu sefer mücadele sürecini en yüksek şekilde devam ettireceğiz. Aynı adımı, müzakere masasının kurulmasını Bayraklı ve Buca’da da bekliyoruz” dedi.

“Eylemler askıya alındı"

“Daha önce yaptığımız görüşmelerde geriye dönük alacaklar söyleniyordu. Bugün tekrar hatırlatıldı” sözleriyle devam eden Filiz, “Mayıs ayında iki tane haziranda da iki tane yatırılacak ve geriye dönük alacaklar da böylelikle tamamlanacak. Burada tarihe geçecek bir direniş ortaya koydunuz. Dolayısıyla da belediye bu anlamda adım atmak zorunda kaldı. Bundan sonraki süreci takip edecek ve bugün itibariyle eylemlerimizi sonlandırmıyor, askıya alıyoruz” ifadelerini kullandı.”

“İyi şeyler oluyor, iyi şeyler olacak”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi Belen de “Burada ciddi bir emek ve mücadele kararlılığı verildi. Biz böyle kararlı durursak, haklarımızı savunursak mutlaka kazanacağız demiştik. Şimdi kazanmaya çok daha yakınız. Süreç yeniden başlıyor. Birlikte kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bugün başladığımız noktadan çok daha ileri noktadayız. İyi şeyler oluyor, iyi şeyler olacak” diye konuştu.