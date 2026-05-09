Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi Anneler Günü için çok özel bir etkinlik hazırladı. Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü için hazırladığı programla kadınlara moral ve neşe armağan etti. Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde Çiğlili kadınlar bir araya gelerek gönüllerince bir gün geçirdi.

Stresi bir kenara attılar

Neşenin hakim olduğu etkinlikte sahne alan Emrah Bari, stand up gösterisiyle Çiğlili kadınları gülmekten adeta kırdı geçirdi. Eşsiz müzikler eşliğinde dans edip halaylar çeken kadınlar, günlük hayatın verdiği stresi adeta bir kenara attı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi Gamze Yıldız’ın yanı sıra CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Dülgeroğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye yetkilileri ve çok sayıda davetli eşlik etti.

Başkan Yıldız: İyi varsınız…

Etkinlikte tüm kadınlara seslenen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, dünyadaki tüm eli öpülesi annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Anneme, çocuklarımın değerli annesine ve kayınvalidemin en içten dileklerimle Anneler Günü’nü kutluyorum. Bir çift mavi gözle bu topraklarda yaşamamıza vesile olan Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz lider, kadınlara dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını tanıyan, kadınları her zaman her şeyin önünde tutan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Annemizin de ruhu şad, mekanı cennet olsun” diye konuştu.