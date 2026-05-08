Son Mühür/ Yağmur Daştan- Karşıyaka Belediye Meclisi’nde dün çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan oturumun yankıları, bugün gerçekleştirilen ikinci birleşiminde tartışmalara neden oldu. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Parti’nin "Mecliste tiyatro oynanıyor" çıkışına CHP’den yanıt geldi. CHP’li Mustafa Özuslu ile Başkan Yıldız Ünsal arasında yaşanan gerilim ise dikkatleri çekti.

“Dün burada bir tiyatro yaşandı”

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili meclis üyesi Adem Öztürk, “Dün burada bir tiyatro yaşandı. Bu tiyatro hala devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi Mustafa Bey, ‘hastalık oluyor, ikinci toplantı’ dedi. Bırakın bu işleri. Aklımızla alay etmeyin. Hiçbir şey söyleyemiyorsanız susun. Arkadaşlarımız bazı odaklardan gelen organize hareket için 18 arkadaş meclise katılmamayı tercih etmemiş olabilirler. Başkanın kararlarını beğenmemişlerdir. Bu salona gelmemişlerdir. Bunu da 2025 yılı kesin hesabı görüşülürken yapıtılar. 18 meclis üyesi meclisi çalıştırmamış. Bunun bahanesi, mazereti olmaz. Dillendirmeseniz size kimse bir şey sormaz. Hiçbir şey olamamış gibi buradan gidecek miyiz? Kapıda bekleyen memurların sorunu yok mu diyeceksiniz? Kent A.Ş’de çalışanların sorunu yok mu diyeceksiniz. Başkanım dünkü durumla ilgili açıklama yapmayacak mısınız? Yarın bu hareketin başınıza neler getireceğini biliyor musunuz? Asansör muhabbetine inanıyor musunuz? Bu hareketin nasıl geldiğini teşhis etmezseniz yarın daha farklı şeyler olur. Mustafa Başkan kesin hesap konuştu ama hem nalına hem mıhına vurdu. Bu kent İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nüfusunu yüzde 9’unu oluşturuyor. Vergilere yüzde 11 katkıda bulunuyor. 2025 yılı bütçesinde aldığı hizmet oranı ise binde 6. Tek doğrunuz Karşıyaka Belediyesi’nin yalnızlığıdır. Size sahip çıkması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bostanlı çatıyı sizden talep etti, geri istedi. Karşıyaka Spor Kulübünü sizin anlayışınız batırdı. Adam çıkıp dava açtı. Göztepe yapılırken Karşıyaka Stadı için dava açtı ve durdurdu. Bunun sorumlusu biz miyiz? Tugay, namus ve şeref sözü verdi. Önünü açtık. Yapmaması için hiç engeli yok. Yıllarca Karşıyaka Spor Kulübüne hizmet etmeyen insanlar bugün çıkıp hizmet etmek istiyorum diyenlerin siyasi görüşü farklı diye neler söylüyorsunuz. Biz Karşıyaka Spor Kulübüne bize sahip çıkıyoruz. Zemin güçlendirmesine biz para harcadık ama CHP’li başkanlar engel oldu. Sözüm meclisten dışarı ama kafanızı kuma gömerseniz, gerçekleri görmezseniz yarın daha farklı şeyler sizi bekliyor” dedi.

“Cemil Tugay ile karşı karşıya olduğunu göstererek…”

“Türkiye’de meclisin çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplanamaması ilk defa olmuyor” sözleriyle Öztürk’ün açıklamalarını eleştiren CHP’li meclis üyesi Mustafa Özuslu, “Dün o meclis toplanabilirdi. AK Parti grubu meclis başkanlığına herhangi bir mazeret dilekçesi de vermemişler. Ancak buradan bir kaos çıkar mı mantığıyla meclise gelmediler, canları sağ olsun. Ben meclis toplantısından bir gün önce mazeretimi bildirerek gelemeyeceğimi söyledim. Herhangi bir organizasyon içinde de değilim. Faaliyet raporunda söz almış, partisini savunmuş bir meclis üyesi olarak kesin hesapta mı böyle bir işin içine gireceğim. Böyle bir onursuzca izah eden tüm CHP’li meclis üyesi arkadaşlarım da gerekçelerini açıklayabilirler. Daha önce de söylemiştim; Adem Bey CHP içinde ortaya çıkacak bir çatlağın büyümesini, CHP’nin Karşıyaka’da sorun yaşamasını isteyebilir ama buna izin vermeyeceğiz. Biz partililik bilinciyle hareket eden insanlarız, bunu da AK Parti’den öğrenmeyeceğiz. Gönüllü olarak biz o programa bağlı arkadaşlar olarak faaliyet gösteriyoruz ve partimizi savunmaya devam edeceğiz. Tabii kendi aramızdaki farklılıklar olabilir bu AK Parti’yi ilgilendirmez. Buradan size ekmek çıkmaz. Cemil Tugay ile başkanımızın karşı karşıya olduğunu göstererek…” ifadelerini kullandı.

“Kimse Cemil Tugay’dan bahsetmedi”

Başkan Ünsal, Özuslu’nun sözlerini “Mustafa Bey kimse Cemil Tugay’dan bahsetmedi” diyerek kesti. Özuslu da “Biz onun ne demek istediğini anlıyoruz. Hiçbir yerden bir şey gelmedi. Bir şey yok, basın da bunu duysun. Herkesin bir mazereti var. Ebru Hanım da bunun içinde? Başkanımızın en yakın arkadaşı” ifadelerini kullandı. CHP’li Özuslu’nun konuşmasını bir kez daha bölen Ünsal, “Herkes kendi için konuşsun, başkasının adını lütfen geçirmeyin. Kendi örneğinizi verin” dedi.

“CHP itham altında tutuluyor”

Özuslu ise “CHP itham altında tutuluyor, buna izin vermeyeceğim. Burada memurların önünden ben başım dik geçiyorum. Niye başımız önde geçelim onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Emek mücadelesinin bugün Türkiye’de bayrak yapan parti CHP’dir” ifadelerini kullandı.

“Meclisin iradesine vurulan darbe”

Son olarak Başkan Ünsal, “Sizin deyiminizle örgütlü ve kötü niyetli bir hareket varsa biz bunu parti içinde konuşur, çözeriz. Siz bunu kötü niyetli bir hamle olarak görüyorsanız kötü niyete ortak olduğunuz için bunu düşünmeniz lazım. Kapıya kadar gelip meclise girmemek bu meclisin iradesine vurulan bir darbedir. Ben de sizi bu konuda eleştiriyorum” diye konuştu.