Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili kabul etmiş olduğu karara sert bir şekilde tepki verdi. Birlik tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kararın tarihi ve hukuki gerçekleri yansıtmadığı ifade edilrek kınandığı belirtildi.

TİMBİR'den yazılı açıklama geldi!

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin almış olduğu kararın ardından yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TİMBİR Genel Başkan Vekili Ertan Birinci imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada, kararın tek taraflı değerlendirmeler barındırdığı ifade edilerek Avrupa Parlamentosu'nun yaklaşımı eleştirilmiş oldu.

"Meşru bir müdahaleydi"

TİMBİR tarafından yapılan açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, harekâtın Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanması, anayasal düzenin korunması ve daha büyük insani kayıpların önüne geçilmesi amacı taşıdığı değerlendirmesi üzerinde duruldu.

"Karşılıklı eşitlik temelinde mümkün"

Gerçekleştirilen açıklamada, Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözümün iki halkın egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ve karşılıklı saygı temelinde sağlanabileceği ifade edildi. Kıbrıs Türk halkının haklarının yok sayılmasının çözüm sürecine katkı sağlamayacağı belirtilirken uluslararası toplumun dengeli ve hukuk temelli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altı çizildi.

Medyanın sorumluluğuna vurgu!

TİMBİR, açıklamasında basının tarihi olayların doğru ele alınmasındaki rolüne de vurgu yaptı. Medya kuruluşlarının uluslararası hukuk, tarihi belgeler ve doğrulanabilir bilgiler ışığında yayıncılık yapmasının önemine vurgu yapılırken, doğru ve tarafsız haberciliğin evrensel bir sorumluluk olduğunun altı çizildi.