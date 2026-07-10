Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen bir sergi açılışı esnasında rahatsızlandı. Etkinlik alanında sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği Erhürman, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi!
Sağlık ekipleri tarafından, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ilk müdahale etkinliğin gerçekleştirildiği alanda yapıldı. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda ambulansa götürülen Erhürman, ileri tetkik ve kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Yetkililerin, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
Gözetim altında tutuluyor!
Hastaneye kgötürülen Tufan Erhürman'ın müşahede altında bulunduğu ifade edilirken, rahatsızlığının nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü de belirtildi.
Doktorların gerçekleştireceği tetkiklerin noktalanmasıyla birlikte sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.