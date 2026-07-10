CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Mahkemenin mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı genel merkezde düzenlenirken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Görevden almalara yenileri eklendi!
Daha önceden 15 il başkanı görevden alınırken, yerlerine yeni atamaların gerçekleştirildiğini ifade eden Sarı; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.
İmamoğlu açıklaması!
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun İBB davasının duruşmasında savunmasının alınmaması hakkında da konuşan Sarı, savunma süresinin kısa oluşuna vurgu yaparak, "İmamoğlu susma hakkını kullandı." ifadelerini kullandı.