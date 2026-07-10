Ordu'da resmi hasat dönemi öncesinde taze fındıklar yol kenarındaki tezgahlarda yerini aldı. Sahil şeridinde olgunlaşan fındıkları toplayan üreticiler, bu ürünleri kilogramı 200 lira bedelle satıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler erken satışa çıkan mahsule yoğun talep gösteriyor.

TALEBİ GÖREN SATIŞA BAŞLADI

Karadenizli üreticiler takvimi beklemeden olgunlaşan ürünleri değerlendirme yoluna gitti. Turistik bölgelerde kurulan tezgahlarda taze fındık satışı hız kazandı.

Gülbeyaz Zafer Çaytepeli isimli üretici, yöresel ürünlerinin yanında taze fındığı da tezgahına koyduğunu belirtti. Çaytepeli, satışların önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini aktardı.

Çaytepeli, "Müşterilerimiz istedikleri için getiriyorum. Şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçiler taze fındığa ilgi gösteriyor. Kendi ürünümüzü satıyoruz ve her yıl güzel satış yapıyoruz" dedi.

ANKARA'DAN GELİP 2 KİLOGRAM ALDI

Tezgahlara uğrayanlar arasında sadece gurbetçiler değil, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler de yer alıyor. Ankara'dan Ordu'ya gelen Orhun Yel, bölgeye her uğradıklarında bu ürünü aradıklarını söyledi.

Taze fındığı her yerde bulamadıklarını dile getiren Yel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buna yaş ya da süt fındık diyoruz. Her yerde bulunmuyor. Ordu’ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram aldık. Bu haliyle tüketmeyi çok seviyoruz"