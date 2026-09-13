İzmir Çiğli’de Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ı ve belediyeyle bağlantılı adresleri hedef alan silahlı saldırılar hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Polisin düzenlediği son operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Makam aracı kurşunlandı

Olaylar ilk olarak 20 Ağustos günü, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halinde duran makam aracının kurşunlanmasıyla gündeme geldi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, silahı kullandığı belirlenen K.S. ile saldırıya yardım eden S.D.’yi 24 Ağustos’ta yakalanmıştı.

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyayı genişleten ekiplerin gözaltına aldığı bağlantılı şüpheliler T.S. ve U.U. da sevk edildikleri hakemlikçe tutuklanmıştı.

Kafe ve huzurevi de hedef alındı

Makam aracına yönelik yapılan saldırının ardından saldırılar devam etti. 4 Eylül’de Çiğli Belediyesi’ne ait bir kafe kurşunlanmıştı.

Bu olaydan kısa bir zaman sonra, 9 Eylül’de ise bir belediye başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirlenen huzurevi silahlı saldırıya uğramıştı.

Emniyet olayların bağlantısını çözdü

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, farklı olaylar gibi görünen bu saldırıların tek bir organizasyon doğrultusunda ve aynı grup tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Düzenlenen son operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden M.K., K.O., M.D. ve A.S. tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte olaya ilişkin cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 8’e yükseldi. Soruşturma devam ediyor.