Son Mühür- 31 Mart seçimlerinde adayları 'yapay zekaya sorarak seçtik' diyen Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti'yi tercih eden belediye başkanları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasıyla gündeme gelen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılacağı iddialarının konuşulduğu süreçte Ankara'da temaslarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın isminin de de tıpkı Fıçı gibi transfer söylentilerinin bir parçası olduğu görüldü.

O koltuğu terk edin...



Transfer iddialarına dikkat çeken CHP Genel Merkez MYK Yardımcısı Yeliz Tunç,

''Benim oyumun bedelini bana vermeden bana sormadan benim oyumla seçilip, Ben sokak sokak gezip broşür dağıtıp, ev ev dolaşıp oy isteyeceğim, sen gidip kafana göre parti değiştireceksin.

Her gördüğümüz yerde bu oyun bedelini size sorarız'' sözleriyle tepki gösterdiği belediye başkanlarına,

''O zaman belediye başkanlığın dan da istifa edin'' çağrısında bulundu.

Bunun hesabını sorarız...



''Her dakika bunun hesabını size sorarız bunu iyi bilin. Verin bizim oylarımızla kazandığınız, oturduğunuz koltuğu'' vurgusunda bulunan Tunç,

''İstifa edin belediye başkanlığından da nereye gidiyorsanız gidin. Ama bizim emeğimizle , bizim oylarımızla gidemezsiniz bunun hesabını size sorarız.

Özgür Özel bunun hesabını sen ve bu atamaları yapanlar da verecek. Sizler, kendi ekipçiliğiniz uğruna bu duruma getirdiniz belediyeleri.



Kimdir bu Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız?

Bunları neye göre atadınız? Özellikleri neydi? Ne hakkınız var bizim oylarımızı bu insanlara verdirmeye?'' diye sordu.



Bu isimlere yenileri eklenebilir...



''Sadece iki ilçe değil devamı var, yazmak istemiyorum , biz secim kazanalım diye çalışalım, sen sadece sana biat edecekler diye bunları buraya ata, sonuç ortada'' diyen Yeliz Tunç,

''Bir daha İzmir'e hangi yüzle gelip bu halktan oy isteyeceksiniz? Bu atamaların sorumluları çıkıp İzmir halkına hesap vermelidir. Özgür Özel İzmir'e en büyük kötülüğü sen yaptın, Kaleyi teslim ettin.

Artık konuşacak dilin kaldıysa İzmir halkından bir özür dile, tabi bu halk bu seçmen bu özrü kabul ederse'' değerlendirmesinde bulundu.