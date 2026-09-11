Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Mavişehir girişinde sürücülerin kabusu haline gelen kilitlenmeler tarih oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ataşehir Mahallesi’ndeki Koçtaş Kavşağı ve çevresi için hazırladığı kritik ulaşım projesini sahaya indirdi. Hedef net: Çevre yolundan gelen araç yükünü eritmek ve trafiği kesintisiz akıtmak.

Sinyaller yenilendi, ilk etap tamamlandı

Büyükşehir ekipleri, "İzmir Ulaşım Ana Planı – UAP 2040" verilerini masaya yatırarak bölgenin röntgenini çekti. İlk hamle Koçtaş Kavşağı ve bağlantı yollarında geldi. Kavşaktaki sinyalizasyon sistemi ve şerit düzeni baştan aşağı yenilendi. Yapılan dokunuşla birlikte araçların kavşak içindeki bekleme süreleri kayda değer oranda azaldı. Kilitlenme çözüldü, akış hızlandı.

Küçükçiğli deresi üzerine 22 metrelik yeni köprü

Projenin ikinci ve en kritik aşaması Mavişehir bağlantısında devreye girecek. Caher Dudayev Bulvarı’nın Küçükçiğli Deresi ile kesiştiği noktadaki köprü genişletiliyor. Yaklaşık 100 metrelik bu hatta mevcut 3 şeritli yola tam 3 şerit daha eklenecek. Yanına bir de bisiklet yolu geliyor.

22 metre açıklığında inşa edilecek yeni köprü sayesinde, çevre yolundan Mavişehir’e katılım noktalarındaki darboğaz tamamen ortadan kalkacak. Bölgedeki şerit kapasitesi tam iki katına çıkacak.

Sürücüler için yeni rota: Flamingo Caddesi

Proje sadece yol genişletmekle kalmıyor, bölgedeki direksiyon hareketlerini de yeniden şekillendiriyor. Sıkışıklığa sebep olan Caher Dudayev Bulvarı’ndan 8294/1 Sokak’a dönüş hattı kapatılacak. Trafik akışı Flamingo Caddesi’ne yönlendirilecek.

Sürücüler, 3 şeritli olarak yeniden tasarlanan güzergâhı kullanarak Flamingo Caddesi yönüne güvenle geçebilecek. Katılım ve ayrılma noktalarındaki çakışmalar engellenecek. Eklenecek bisiklet şeridi ise Mavişehir’e pedal çevirenler için güvenli bir hat oluşturacak.

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 5 gençten 21 yaşındaki Ramazan Oslu hayatını kaybetti, 4 arkadaşı ağır yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen feci kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

