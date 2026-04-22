İzmir’in Çiğli ilçesinde, sağlık çalışanlarının çocukları için hastane koridorları bu kez bayram neşesiyle yankılandı. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, kreş öğrencilerine özel hazırlanan renkli bir festivalle kutladı.

Hastane koridorlarında kukla ve müzik sesi

Hastanenin kreşinde eğitim alan minikler için hazırlanan etkinlikte, çocukların hayal dünyasında ilgi çeken kukla gösterileri ve neşeli müzikler ön plandaydı. Bayram coşkusunu keyifle yaşayan çocukların heyecanı, hastanede gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli için de adeta nefes oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel şenlikte, hem eğitici hem de eğlendirici aktivitelerle çocukların hafızalardan silinmeyeceği bir gün yaşandı.

"Dünyada örneği olmayan bir bayram"

Etkinliğin öneminden bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Olukman, bu özel günün anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada örneği bulunmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim en önemli bayramlarımızdan biri. Bu hastanede düzenlediğimiz üçüncü çocuk şenliğimiz."

Prof. Dr. Olukman ise, "Hastanemizde kreş imkanının bulunması önemli bir avantaj. Tıp fakültesi öğrencilerimiz, asistan hekimlerimiz ve Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni ve Kukla Oynatıcı Evrim Yaşar'ın katkılarıyla çocukları kendi günlerinde mutlu etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Miniklerin bayram sevinci

Günün sonunda yüzleri gülen minikler, duygularını şu sözlerle paylaştı:

4 yaşındaki Arda Efe : "Bugün çok eğlendim. Bana boyama kitabı hediye ettiler. Kuklalar gördük, çok heyecanlandım. Çok güzel bir gün geçirdim."

5 yaşındaki Kübra Özbay : "23 Nisan'ı kutladık. Gösteri izledik, fotoğraf çektirdik ve çeşitli hediyeler aldık."

5 yaşındaki Loya Aydar : "Kuklaları izledik. Hep beraber 23 Nisan'ı kutladık. Boya kalemi ve kitap hediye ettiler. Çok mutlu oldum."