Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan incirde kaliteyi ve bereketi düşüren ekşilik böceğine karşı adım attı.

Kimyasal ilaçların yarattığı sorunları ve verimsizliği bir geride bırakan belediye, Tire’deki üreticilere çevre dostu çekici yem tuzakları dağıttı.

Doğal mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen bu destekle, İzmir incirinin hak ettiği değeri koruması planlanıyor.

Tire’de 4 bini aşkın doğal tuzak dağıtıldı

Uzun yıllardır bu toprakların simgesi olan incir, son yıllarda ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı. Türkiye’deki incir üretiminin neredeyse dörtte birini karşılayan İzmir’de, hasadın büyük kısmı Tire ilçesinde yetişiyor. Yeni hasat dönemi öncesinde üreticilere tam 4 bin 350 adet ekşilik böceği tuzağı ulaştırıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dağıtım sırasında çiftçilere bu zararlıyla nasıl mücadele edeceklerini de bir bir anlattı.

Özellikle olgunlaşma döneminde meyvelerin ekşimesine, çürümesine ve insan sağlığına zararlı aflatoksin maddesinin ortaya çıkmasına yol açan bu böcek, üreticinin emeğini büyük ölçüde olumsuz etkiliyordu.

Yurt dışına gönderilen incirlerin kalitesini korumak için kimyasal ilaçlar hem yetersiz kalıyor hem de kalıntı riski taşıyordu.

"Bu bölgenin inciri çok kalitelidir"

Dağıtılan tuzaklardan alan bölge üreticilerinden Hasan Hüseyin Akçay, "Çiftçimiz için yapılan her destek bizim için faydalıdır. Çok memnunuz. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. İncirde ekşime sorunu oluyordu.

Bu tuzağı kullandıktan sonra çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu bölgenin inciri çok kalitelidir. Bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tarıma destek olunması gerekiyor"

Bahçesinde ekşilik böceği zararı yaşayan üretici Seher Taş Anlı ise, "Kendi incir bahçelerimiz var. Her yıl çok zarar görüyoruz. İncirlere zaman zaman böcekler geliyordu ama biz bunların Akdeniz böceği olduğunu düşünüyorduk.

Ekşilik böceği diye bir şey varmış, bunu hiç duymamıştık. Tesadüfen gördüm, sordum. Sağ olsunlar bizi aydınlattılar. Meyvelerimiz telef oluyor. Bu çalışmaları takdir ediyorum, çoğalmasını istiyorum. Üreticiler bu konuda çok sıkıntı çekiyor.

Ege Bölgesi’nde böyle bir böcek yaygın durumda. Üretici bir de buradan zarar görüyor. Üretici bir şekilde üretmeye çalışıyor, ilaçla mücadele ediyor ama yeterli gelmiyor.

Böyle basit bir düzenek faydalı olacaksa harika. Tarıma destek olunması gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Kimyasal kullanmaktansa doğal yöntemler daha iyi"

Bir diğer üretici Bekir Gedikoğlu da bu tür desteklerin köylünün işlerini kolaylaştırdığından bahsederek, "Biz de bu sayede böcekle mücadele etmiş oluruz. Tatlı, güzel incir çıkarıyoruz. Ancak incirde kararma oluyor, ekşi bir tat bırakıyor, yani kısacası incir hurdaya çıkıyor.

Daha önce ilaç kullandım ama başarılı olamadım. İnşallah şimdi engel olabiliriz. Kimyasal kullanmaktansa doğal yöntemler daha iyi. En azından yiyeceğimiz inciri kaliteli şekilde yemiş oluruz" dedi.

"Sinekler ağacın başına geliyor, hastalık yapıyor"

Uzun süredir üretim yapan Özcan Akkuyu ise son dönemde yaşadığı ürün kaybından şikayet etti. Gerekli adımları atacaklarını belirten Akkuyu, durumu şu şekilde özetledi:

"25 ton incir üretimi yapıyorum ama bu hastalıklardan dolayı verim düştü. Çok güzel ürünlerimiz vardı. Ben 1977’den beri TARİŞ’e ortağım. Oradan hiç şikayet gelmedi. Sinekler ağacın başına geliyor, hastalık yapıyor. Buna karşılık önlem alacağız"