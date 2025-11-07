Süper Lig’de geçen hafta Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek iki maçlık yenilgi serisine son veren Göztepe, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Göztepe’de eksik ve cezalılar

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Godoi ve Furkan kadroda yer alamayacak. Savunmada önemli bir isim olan Bokele ise kart cezasını tamamlayarak takıma geri dönüyor. Teknik heyet, eksiklere rağmen takımın oyun disiplinine güveniyor.

Dış sahada galibiyet özlemi

Sezonun ilk iki deplasman maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapan Göztepe, son dört dış saha karşılaşmasında üç puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, hem bu hasrete son vermek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak için sahaya çıkacak.

Milli ara öncesi moral hedefi

Ligde 12. haftaya 19 puanla 5. sırada giren Göztepe, olası bir galibiyetle milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör, hafta boyunca takımı fiziksel ve mental olarak maça hazırlarken özellikle hücum hattında daha üretken bir oyun planı üzerinde durdu.

Kasımpaşa alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Ev sahibi Kasımpaşa, 10 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takımın hedefleri göz önünde bulundurulduğunda mücadeleye yüksek tempo ve sertlik damga vurabilir.