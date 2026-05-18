Son Mühür- İzmir siyasetinde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "kente yeterli yatırım yapılmadığı" yönündeki iddialarına, AK Parti kanadından çok sert ve rakamlarla dolu bir yanıt geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay’ın açıklamalarını "kabak tadı verdi" sözleriyle niteleyerek yerel yönetimi sert bir dille eleştirdi.

Saygılı, büyükşehir belediyesinin bütçe kaynaklarının neredeyse tamamının merkezi hükümetten gittiğini savunarak algı operasyonu yapıldığını öne sürdü. Muhalefetin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Saygılı, yerel yönetimi plansızlıkla suçladı.

130 milyar liralık kaynak

Tartışmanın merkezinde İzmir’den toplanan vergiler ve yerel yönetime ayrılan paylar yer alıyor. Bilal Saygılı, paylaştığı bütçe verileriyle Tugay’ın tezlerini çürütmeye çalıştı. Şehrin bütçe yapısına dair net konuşan Saygılı, durumu şu verilerle özetledi:

"Daha önce defalarca anlattık, yine anlatıyoruz ama nafile. Amaçları İzmirlilerin algısıyla oynamak. 2025 yılında İzmir’de toplanan vergi yaklaşık 950 milyar TL. Bunun 330 milyar lirası, merkezi İzmir’de bulunan firmalar üzerinden, Türkiye genelinde tüketilen tütün ürünlerinden elde ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 94’ü, yani 70 milyar lirası Ankara'dan gidiyor. İlçe belediyeleriyle birlikte bu rakam tam 130 milyar TL."

"Hizmet değil, Bankamatik..."

AK Parti İl Başkanı, gönderilen devasa bütçelerin doğru idare edilmediğini savunarak eleştirilerinin dozunu artırdı. Paranın nereye gittiği sorusu üzerinden yüklenen Saygılı, İzmir sokaklarındaki hizmet eksikliğinin nedenini belediyenin istihdam politikalarına bağladı.

Gelen kaynakların yatırıma dönüşmediğini iddia eden Saygılı, "Bu paralar ne yazık ki hizmete değil; verimsiz kadrolara, plansız personel politikalarına ve 'bankamatik' anlayışına harcanmaktadır" dedi. Sorumsuz bir yönetim anlayışı olduğunu iddia eden Saygılı, faturayı belediye yönetimine kesti.

Yatırımlar kesintisiz sürüyor

Yerel yönetimin aksine merkezi hükümetin kentteki projelerini aksatmadığını belirten Saygılı, devlet mekanizmasının İzmir'de tıkır tıkır işlediğini dile getirdi. Ayrımcılık iddialarını kesin bir dille reddetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına vurgu yapan Saygılı, şehirde görev yapan yaklaşık 200 bin kamu personelinin maaşlarının eksiksiz ödendiğini hatırlattı. Vatandaştan alınan verginin hizmet olarak döndüğünü söyleyen Saygılı, hastane yenilemelerinden okul modernizasyonlarına, spor tesislerinden yol yapımlarına kadar devlet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

