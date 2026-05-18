İstanbul-İzmir Otoyolu’nda bu sabah erken saatlerde meydana gelen feci kaza, İzmir yönüne seyreden yolcuları uykuda yakaladı. Susurluk mevkiinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Hayatını kaybedenin olmadığı kazada ilk belirlemelere göre 36 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sularında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi geçişinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine doğru giden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Yolun sağındaki refüje çarpan araç, metrelerce sürüklendikten sonra yan yattı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

İzmir yolunda feci kaza

Kazanın ardından otoyol kan gölüne döndü. Yapılan ihbarlarla birlikte bölgeye Balıkesir ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otobüsten çıkarılan 36 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hızla çevre hastanelere taşındı. Hastanelerden alınan ilk bilgiler yüreklere su serpti; tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ekipler zamanla yarıştı

Kaza nedeniyle otoyolun İzmir yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, devrilen otobüs yüzünden kapanan yolu açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Ulaşım, aracın kaldırılma çalışmaları sırasında tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma, kazanın sürücü hatasından mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.