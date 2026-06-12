Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Milli Savunma alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen önemli isimlerinden Yankı Bağcıoğlu, İzmir Çiğli’de bulunan Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı’nın Akhisar’a taşınmasıyla ilgili süreci değerlendirerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Taşınma kararını AK Parti İlçe Başkanı açıkladı

AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer’in Çiğli Ana Jet Üssü’nün, Akhisar’a taşınacağını belirten açıklamasını eleştiren CHP’li Yankı Bağcıoğlu, bir askeri birliğin taşınmasının stratejik bir karar ve uygulama olduğunu hatırlatarak, bu konuda yorum ya da açıklama yapmanın siyasi bir partinin ilçe başkanına kalmayacağını aktararak, konuyla ilgili eleştirilerini kamuoyu ile paylaştı.

Yankı Bağcıoğlu: 1000 yıllık devlet aklını daha fazla yerle yeksan etmeyin

Açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı’na da seslene ve 1000 yıllık devlet aklının daha fazla yerle yeksan edilmemesi gerektiğini savunan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda yorum veya açıklama yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır. 103 yıllık cumhuriyet, 1000 yıllık devlet aklını daha fazla yerle yeksan etmeyin.”

Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Çiğli’de bulunan Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı’nın Akhisar’a taşınacağı ile ilgili iddialarla binaen konuşan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, söz konusu iddiaları doğrulayarak, çalışmaların 2028 yılında tamamlanacağını ve ilçeye ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlayacağını aktardı.