Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerine karşı harakete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri; boş araziler, parklar ve yol kenarlarında gerçekleştirdiği denetimleri artırdı. İnşaat atıkları, eski mobilyalar ve bahçe atıklarını kamusal alanlara rastgele bırakan kişi ve işletmeler tek tek tespit ediliyor. Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanıyor.

Çevreyi kirletenlere para cezası

Zabıta ekipleri, kamusal alanları kirleten şahıs ve firmalara karşı kanuni yaptırımları devreye alıyor. Denetimler kapsamında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/5 maddesi uyarınca çevreye zarar verenlere idari para cezası kesiliyor. Belediye yetkilileri, kent estetiğini korumak adına bu denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. Kaçak dökümlerin önüne geçilmesi için vatandaşların da belediyeye ihbarda bulunarak çalışmalara destek olması isteniyor.

"Ortak yaşam alanlarımızı kirletenlere izin vermeyeceğiz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Gelişigüzel bırakılan atıkların halk sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Çevremizi kirletenlere karşı yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uyguluyoruz. Hiç kimsenin ortak yaşam alanlarımızı kirletmesine izin vermeyeceğiz. Gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."