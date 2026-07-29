Son Mühür- Öğrenciler YKS için uzun ve zorlu maroton geçirdiler. Sınav bitti rahatladılar gibi düşünülse de işler şimdi daha farklı bir hal alıyor. Geleceklerine daha doğru adım atabilme stresi öğrencileri bürümüşken Çiğli Belediyesi duruma el attı. Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), üniversite adaylarının geleceklerine doğru adımlarla yön verebilmeleri için YKS Tercih Danışmanlığı hizmetini bu yıl da ücretsiz olarak sürdürüyor.

Tercih danışmanlığı 29 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri arasında uzman rehber öğretmenler öğrencilerle birebir görüşerek başarı sıralamaları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun tercihleri yapmalarına destek olacak.

İletişim ve detaylı bilgi

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 35 52 numaralı çağrı merkezini arayarak 2415, 2416 ve 2417 dahili hatlardan bilgi alabilecek.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız konuya ilişkin, "Üniversite tercihleri, gençlerimizin geleceklerini şekillendirecek önemli dönüm noktalarından biridir. ÇİBEM aracılığıyla sunduğumuz ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerimizin bu süreci bilinçli ve doğru şekilde yönetmelerini amaçlıyoruz. Uzman rehber öğretmenlerimiz, gençlerimize en doğru tercihleri yapmaları için destek verecek. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarımıza devam edecek, gençlerimizin her zaman yanında olacağız" açıklamalarında bulundu.