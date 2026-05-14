Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi bir süredir kamuoyu gündeminde epey yer edinen çeşitli bakliyat ve tarımsal ürünlere getirilen ihracat yasaklarının üretici yansımaları ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü üzerine Son Mühür’e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ferdan Çiftçi: Asıl sıkıntı olumsuzlukların olağanlaşmasıdır

Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı tarafından alınan ihracat yasaklarının çiftçiye çok fazla yansımadığını aktaran ve üreticinin artık bu tarz durumları normal gördüğünü vurgulayan Yüksek Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, asıl tehlikeli durumun bu tarz olayları normalleştirmek olduğunu belirterek, “İhracat yasaklarının çok büyük bir problem yaşatmadı ama tabii çiftçi bunu ilk etapta çok hissetmiyor bunu normal olaylar olarak görmeye başladı, aslında sıkıntı bir takım olumsuzlukların olağanlaşmasıdır hayatın genelinde olduğu gibi. Bunların olağanlaşması sanki normal bir şeymiş gibi kabul edilmesi asıl tehlikedir.” dedi.

“Biz onlar sayesinde doymaya devam ediyoruz”

Son olarak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili konuşan Ferdan Çiftçi, tarımla uğraşan üreticilerin zor koşullarda mücadele ettiğini aktararak, şartların değişmesi gerektiğini kaydetti ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün 14 Mayıs Dünya çiftçiler günü her yerde bu gün için kutlama mesajları yayınlanıyor ama çiftçilerin sorunların ne yazık ki artarak devam ediyor.

Ben bugünü kutlamak istiyorum ancak bu bir kutlamadan ziyade benim için zor koşullarda üretmeye çalışan hem bu ekonomik kriz içerisinde yüksek girdi maliyetleri altında ezilen ama ürün fiyatlarının düşük seyrettiği, ürettiğinin emeğinin karşılığını alamadığı, küresel iklim değişikliğinin getirdiği etkenler altında üretmeye çalışan çiftçilerimize ben teşekkür ederim onlara saygılar sunuyorum, bunlardan vazgeçmeden üretimi sürdürmeye çalışmak büyük bir özveridir. Onlar sayesinde biz doymaya devam ediyoruz ancak bu koşulların artık değiştirme zamanı geldi bunu değiştirmek için mücadele etmek gerekiyor.”