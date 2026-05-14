Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İzmir’de gerçekleştirdiği EFES-2026 Tatbikatı kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan Karayel hücumbotlarıyla ilk kez “iniş-biniş ve su üzerinde emniyetli ilerleyiş” odaklı seyir kuralları eğitimi yapılmış oldu.

Seferihisar açıklarında bulunan Bahadır Adası çevresinde gerçekleştirilen eğitimde, amfibi deniz piyadeleri ile bot mürettebatı koordineli şekilde görevlerini yerine getirdi. Tatbikat çerçevesinde operasyonel kabiliyetlerin artırılması ve deniz harekatındaki hızlı intikal süreçlerinin test edilmesi hedeflendi.

İlk kez bu eğitimde kullanıldı!

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetinde iki adet Karayel karinalı hücumbotu görev aldı. Her bir botta 15 amfibi deniz piyadesi ile 2 kişilik mürettebat bulunurken, toplamda 34 personel eğitim sürecine katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde özellikle hızlı biniş ve iniş prosedürleri, deniz üzerinde güvenli ilerleme, rota disiplini ve koordineli hareket kabiliyeti üzerinde çalışıldı.

Harekat yeteneği güçleniyor!

Tatbikatta yer alan Karayel hücumbotlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amfibi operasyon kapasitesine önemli katkı sunduğu belirtildi. Özellikle kıyıya süratli intikal, personel taşınması ve zorlu deniz koşullarında görev yapabilme özellikleriyle dikkat çeken botlar, harekat esnekliğini de artırıyor.

Saatte 60 knot hız!

Karayel hücumbotunun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek sürat kapasitesine ulaşabilmesi oldu. Botun saatte 60 knot hıza ulaşabildiği ifade edildi.

