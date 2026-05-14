Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Forumu, kentlerin geleceğini doğrudan etkileyen gıda, su, enerji ve iklim krizleri kapsamlı şekilde masaya yatırdı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Forum boyunca oturumları dikkatli bir şekilde takip eden Başkan Cemil Tugay, sağlıklı ve dirençli kentler oluşturma hedefi doğrultusunda konuşmacılarla görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Kriz haritası çıkarıldı!

Forumun ilk gününde “Düğümler” başlığı altında kentlerin karşı karşıya kaldığı çok katmanlı krizler değerlendirmeye alındı. İklim değişikliği, kuraklık, enerji tüketimi, gıda güvenliği ve kentleşme baskısı gibi temel sorunlar farklı boyutlarla ele alınmış oldu.

İkinci gün ise “Koridorlar” başlığıyla çözüm yollarına odaklanıldı.

“Gıda üretiminde daha aktif olmalı”

“Gıdanın Koridorları” başlıklı oturumda kent ile kırsal arasındaki ilişkinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Serim Dinç moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür ile Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya açıklamalarda bulundu.

Kuraklıkla mücadelede 7 madde!

“Suyun Koridorları” başlığı altında gerçekleştirilen oturumda ise iklim krizinin etkisiyle büyüyen su sorunu ele alınmış oldu. “Kuraklık Çağında Kentler” başlığıyla gerçekleştirilen oturumun moderatörlüğünü İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal gerçekleştirdi.