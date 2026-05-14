Son Mühür- İzmir’in Dikili ilçesinde müzikseverlerin ajandasına not ettiği o etkinlikten maalesef erteleme haberi geldi. Dİkili Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan resmi duyuruya göre, Dikili Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Yaz Konseri" planlandığı tarihte yapılmayacak.

18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecekti

İzmir Dikili'de Vuslat Yıldızları Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne alacağı bu musiki akşamı, aslında 18 Mayıs Pazartesi günü için organize edilmişti. Dikili Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlaması beklenen konser, belediyeden yapılan son dakika açıklamasıyla ileri bir tarihe çekildi.

İptal edilmedi sadece ertelendi!

Yapılan duyuruda yer alan bilgilendrime içeriğinde, erteleme gerekçesine dair bir ayrıntı verilmezken, etkinliğin iptal edilmediği sadece tarihinin değiştiği vurgulandı.

Yeni tarihin ne zaman açıklanacağı ise merak konusu olurken şu an için İzmir Dikili sakinlerinin merak ettiği bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil.

Yeni tarih ne zaman?

Belediye yetkilileri, güncel takvim belirlendiğinde vatandaşlara tekrar bilgilendirme yapılacağını bildirdi. Konuyla ilgili doğrudan bilgi almak isteyenlerin ise Dikili Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 0232 671 40 20 numaralı telefondan ulaşabilecek.

