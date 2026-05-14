İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyasi isimlerin ziyaretleri, görüşmeleri ve açıklamaları gündemi belirliyor. Bu kapsamda bir ziyaret hamlesi de AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'tan geldi. AK Partili Başdaş, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, ilçedeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Başdaş'tan paylaşım!

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Konak Kaymakamımız Sayın Ediz Sürücü’yü makamında ziyaret ederek ilçemizin sorunları ve çözüm önerileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Kaymakamlık Özel Kalem Müdürü Mehmet Aksoy da yer aldı.

Konak’ımıza hizmet etmek, hemşehrilerimizin taleplerine çözüm üretmek ve ilçemiz için ortak akılla çalışmak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

