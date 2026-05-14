Son Mühür / Selda Meşe - Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluk dalgası yeryüzündeki şirketleri vurduğu gibi yer altına çalışmalarını sürdüren büyük firmaları da derinden etkiledi. Şirketler ardı ardında konkordato ilan ederken; Türkiye’nin dünyaya açılan yüzlerinden bir madencilik firmasında ise resmen iflas bayrağı çekildi. İzmir’de faaliyet gösteren ve 2012 yılında madencilik sektörüne hızlı giriş yapan STO Madencilik Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu kez iflas kararıyla gündeme geldi.



2 ay önce davası görülmüştü



Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, borç yükünü hafifletmek için daha önce konkordato talebinde bulunan şirketin talebi reddedilmişti. STO Madencilik Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bu kez de iflas davası açıldı. İzmir 1. Asliye Mahkemesi İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olan şirket ve şirket sahibi Ömer Çalapkulu tarafından geçtiğimiz mart ayında konkordato davası görülmüştü. Açılan davaya mahkeme ret kararı vermişti. Kararla birlikte STO Madencilik Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile davacı Ömer Çalapkulu yönünden tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiseri Tahir Öztürk'ün görevine de son verilmişti.

Bu kez de iflas davası açtı



İki ay önce konkordato başvurusu mahkemece reddedilen STO Madencilik Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Lİmited Şirketi bu kez iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Hatay İskenderun merkezli AYM holding bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Dış Ticaret, parasını alamadığı için şirketin iflası talebi nedeniyle dava açtı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme, iflas talebine itiraz edenler varsa 15 gün içinde yazılı bir dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunabileceğini duyurdu.