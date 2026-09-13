Son Mühür- İzmir'de, 31 Mart seçimlerine CHP rozetiyle girip, koltuğa oturduktan sonra AK Parti saflarına katılmayı tercih eden ilk isim Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle rozetini takıp Menemen'in ardından AK Parti bayrağı dalgalandıran ikinci adres haline gelen Foça'da yaşananlar sadece siyaset dünyasını değil sanat camiasını da hareketlendirdi.

CHP ve Yeni Parti'den gelen eleştirilere çiçeği burnunjda AK Partili Saniye Bora Fıçı kararını ''Memleket sevdasıyla hareket ettim'' sözleriyle savunmuştu.



İzmir edebiyatı sessiz kalmadı...



İzmir edebiyatının güçlü kalemleri, CHP saflarındayken birlikte yola çıktıkları Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın parti değiştirmesinin ardından bu birlikteliği son noktayı koymak için harekete geçti.

Ahmet Önel, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Berat Alanyalı, Lütfiye Aydın, Hülya Soyşekerci ve Gönül Çatalcalı ortak bir açıklamayla, Foça Edebiyat Günleri etkinliklerinden çekildiklerini duyurdu.

Siyasal değişiklik vurgusuyla...



Yapılan açıklamada,

''Foça Belediyesi'ni Foça akademi oluşumu çerçevesinde projelendirdiğimiz, 25-26-27 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlnan Foça edebiyat Günleri etkinliğini, Foça Belediye Başkanlığı'ndaki siyasal değişiklik nedeniyle dondurma kararı almış bulunuyoruz.

Etkinlik kapsamında yer alan, seçici kurulunda bulunduğumuz Tarık Dursun K. Öykü ödülü ise bu değişiklikten önce sonuçlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Ödüllerin Foça Belediyesi tarafından sahiplerine ulaştırılacağı inancını taşıyoruz.

Söz konus etkinlikte ve yarışmanın seçici kurulunda görev alan kişiler olarak, benzeri etkinliklerin önümüzdeki yıllarda aydınlık, demokratik koşullarda hayata geçirilmesini diliyoruz.'' mesajı verildi.