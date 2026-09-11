Beste Temel / Son Mühür - 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, dün gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktiği rozetle resmen AK Parti saflarına katıldı. Katılımın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı (X) üzerinden bir paylaşım yaparak Fıçı’nın partiye geçişini kutladı ve ilçede başlayacak yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

"Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışacağız"

Saygılı, paylaşımında belediyecilik vurgusu yaparak "Foça Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti ailemize katılımıyla birlikte ilçemizde yeni bir dönem başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Foça’mızın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacak, eser ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını ilçemizin her noktasında daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz Foça’ya kalıcı çözümler üretmek"

İlçenin potansiyelini artıracak projelere odaklanacaklarını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı, açıkalamasını "Önceliğimiz; Foça’mızın ihtiyaçlarına güçlü ve kalıcı çözümler üretmek, ilçemizin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak ve hemşehrilerimizin günlük hayatına doğrudan dokunan hizmetleri birer birer hayata geçirmektir." şeklinde sürdürdü.

"Foça'nın geleceğini ortak akılla inşa edeceğiz"

İş birliği mesajı veren ve kararlılık vurgusu yapan Bilal Saygılı, sözlerini "Foça’nın geleceğini ortak akılla, güçlü bir iş birliğiyle ve kararlı bir çalışma anlayışıyla birlikte inşa edeceğiz. Bu yeni dönemin Foça’mıza, İzmir’imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde tamamladı.