Foça’nın 11 Eylül’de kutlanan kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, her yaştan yelkenci tekneleriyle Foça Küçükdeniz Limanı’nda bir araya geldi. Tekneler, ilçe merkezi ve sahilde bulunanları selamladıktan sonra kurtuluş günü dolayısıyla Foça Limanı’na demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Karşıyaka’nın çevresinde daire oluşturdu. Ardından adalar bölgesine ilerleyen yelkenciler, çeşitli manevralarla etkinliği tamamladı. Etkinliğin ardından yelkenciler ve aileleri, ev sahibi otelde turizmcilerle bir araya geldi. Burada Foça’nın 104’üncü kurtuluş yıl dönümü marşlar ve şarkılarla kutlandı.

'30 TEKNEDE 120 KİŞİ KADARDIK'

Etkinliği organize edenlerden Foça Yelken Grubu koordinatörü Eczacı Arzu Ersoy, Foça’nın rüzgarını kullanarak Atatürk, şehit ve gazileri selamlamaktan mutluluk duyduklarını belirtip, “Foça’mızın Kurtuluşu’nun 104'üncü yıl dönümü olan bu önemli günde turizmcilerin önderliğinde bir araya geldik. Atamıza saygımızı sunmak istedik. 30 teknede 120 kişi kadardık. Birlikte yelken yaptık. Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Ona sevgimizi, saygımızı bugün yelken yaparak anlattık. Saygımız sonsuz. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı

Mehmet İşler ise turizmciler ve yelkencilerin birlikte etkinlikler düzenlemesinin önemine değinerek, “Foça’nın kurtuluş gününde en anlamlı, en katkı koyan değerlerden birini yarattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.