Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in ilçesi Foça, düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kent genelinde düzenlenen görkemli törenlerle kutluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan resmi programlar, gün boyunca süren etkinliklerle tam bir bayram havasına dönüştü. Sokaklar kırmızılı beyazlı bayraklarla donatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Bando sesleri yükseldi

Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, tören öncesinde Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu’nun çaldığı coşkulu marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Meydanda tam anlamıyla tek yürek olundu.

Törene Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican ve Belediye Başkan Vekili Osman Yurtseven katıldı. Siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve çok sayıda vatandaş da alandaki yerini aldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi.

Kutlamaların adresi barış ve demokrasi meydanı oldu

Meydandaki resmi çelenk sunumunun bitimiyle birlikte tören yürüyüşü başladı. Programın ikinci bölümü Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşti.

Burada sergilenen halk oyunları ve özel gösteriler, izleyenlerden büyük alkış topladı. Her yaştan Foçalı, 104 yıl önce kazanılan bağımsızlığın gururunu ortaklaşa yaşadı.

Gece Fener alayı ve konserlerle mühürlenecek

Gün boyu süren hareketlilik, hava karardıktan sonra yerini ışıl ışıl bir görsel şölene bırakacak. Kutlama takvimi akşam saatlerinde hem Foça ilçe merkezinde hem de Yenifoça’da düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları aydınlatacak olan binlerce vatandaş, yürüyüşün ardından düzenlenecek konserlerle kurtuluş coşkusunu zirveye taşıyacak. Foça, bu tarihi günü unutulmaz anlarla noktalamaya hazırlanıyor.

