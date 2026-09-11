Son Mühür- Menemen'in ardından bundan böyle İzmir'de AK Parti bayrağını dalgalandıracak ikinci belediye Foça oldu.

CHP'de uzun süre il yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Saniye Bora Fıçı, 31 Mart sürecinde CHP'nin adayı olarak girdiği seçimi en yakın rakibine yüzde 10'luk fark atarak rahat bir şekilde kazanmış ve Foça'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.

CHP/Yeni Parti rekabeti sonrası oluşan tabloda CHP'de kalmayı tercih eden Başkan Fıçı, tercihini AK Parti'den yana kullanarak İzmir siyasetine damga vuran bir sürecin baş aktörü olmayı başardı.

Memleket sevdasıyla hareket ettim...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle AK Parti rozetini takan Fıçı, siyasi tercihine yönelik eleştirilere,

''"Göreve geldiğim ilk andan itibaren kalbimde ve aklımda yalnızca tek bir öncelik yer aldı: Foça. Bana bu onurlu emaneti teslim eden hemşehrilerimin güvenine layık olmak, kentimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı Çözümler üretmek ve Foça'nın yarınlarını güçlendirmek yegâne çalışma gayem oldu. Şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmeksizin, yalnızca memleket sevdasıyla hareket ettim'' sözleriyle cevap vermişti.

Çiçeği burnunda AK Partili Saniye Bor Fıçı'ya bir tepki de CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Songül Cihangir'den geldi.

Gerçekler gün yüzüne çıktığında...



''Bir Kadın olarak siyasetin temellerine uygun olmayan şekilde tavır aldığı için Foça ilçe Belediye Başkanı Saniye Fıçıyı kınıyorum'' vurgusunda bulunan Cihangir,

''Cumhuriyet tarihinde ilk defa, bu iktidar döneminde, halkın oylarıyla seçilen onlarca vekil ve Belediye Başkanlarının karşı parti saflarına geçmesinin altında yatan gerçekler gün yüzüne çıktığında, halk bunların yüzüne tükürecek'' ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

