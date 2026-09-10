Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'ye geçişinin resmileşmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Fıçı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Göreve geldiğim ilk andan itibaren kalbimde ve aklımda yalnızca tek bir öncelik yer aldı: FOÇA.

Bana bu onurlu emaneti teslim eden hemşehrilerimin güvenine layık olmak, kentimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı Çözümler üretmek ve Foça'nın yarınlarını güçlendirmek yegâne çalışma gayem oldu. Şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmeksizin, yalnızca memleket sevdasıyla hareket ettim.

Foça'mızın gerçek potansiyeline kavuşması, kabuğunu kırması ve hak ettiği değere ulaşması bazen büyük bir cesaret gerektirir. Bizler de Foça için bu cesur adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Belediyecilik; siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesine geçerek tüm kurumlarla samimi bir diyalog kurmayı, kentin geleceğini her platformda kararlılıkla savunmayı gerektirir. Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına; siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım.

Bu vesileyle; Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."