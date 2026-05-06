Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bir gazeteye verdiği demeçte Çankaya Katlı Otopark'ın kapatılmasına yönelik Kemeraltı esnafından gelen tepkileri değerlendirdi.

Özkan, " Kemeraltı Otoparkı'nda tapuya yıkılacak diye yazmışsın. Otoparkın 4'te 3'ü bize ait değil. Vakıflar ile Ziraat Bankası'nın. Yıkılacak yerin sorumluluğunu ben neden alayım? Yıkılsın, yerine daha iyisini yapalım. Neden buna karışmıyorlar. Kendine ait Meslek Fabrikası'na el koymayı biliyorsun. Meslek Fabrikası'nı kapatıyorsun. Esnafın en büyük ihtiyacı ara eleman. Eğitimi durdurdun. Çelişkiler çok korkun" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız ise CHP'li Vekil Özkan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Yıldız'ın ifadeleri şu şekilde;

" Tuncay Bey, yıllar sonra İzmir milletvekili olduğunu hatırlayıp sahalara inmeye çalışıyor. Dileriz ki İzmir’e biraz daha alışır; kentin gerçek meselelerini yerinde görür, doğru şekilde bilgilenir ve bugüne kadar çözülmeyen sorunların çözümünde gerçekten sorumluluk alır.

Önce eksik ya da yanlış bildiği bazı konularla ilgili kendisini bilgilendirelim:

1- Çankaya Otoparkı’nda durum anlatıldığı gibi değil Sayın Özkan.

Otoparkın yüzde 70’i Vakıflar ve Ziraat Bankası’na ait değil. Yüzde 48 hissesi doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre otopark yapmak ve işletmek yetkisi de zaten Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

2- “Riskli yapı” şerhi yeni değil, 2023 yılında konuldu.

O günden bugüne kadar otoparkı işleten, gelir elde eden de yine İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

3- Vakıflar’dan ve yüzde 3 hissesi bulunan Ziraat Bankası’ndan, güçlendirme projesi ve yapım işleri için yetki isteyen de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ydi.

İki kamu kurumu bu yetkiyi yaklaşık 2 yıl önce belediyeye verdi. Üstelik çıkacak masrafı kendi hisseleri oranında karşılayacaklarını da açıkça bildirdiler. Hal böyleyken, tüm yetkileri almasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin neden yaklaşık 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmadığını Cemil Bey’e sorabilir misiniz?

Biz sorduk. Ancak her zamanki gibi 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum!'

Üstelik mecliste kimseyi tehdit ettiğimiz yok. Biz sadece İzmir’in sorunlarını konuşmak, gerçekleri ortaya koymak istiyoruz. Ama ne zaman gerçekleri dile getirsek sözümüz kesiliyor, asıl antidemokratik tavır sergilenerek gerçeklerin konuşulması engelleniyor.

4- İzmir Büyükşehir Belediyesi, elinde tüm yetki olmasına rağmen yaklaşık 2 yıl hiçbir adım atmıyor; sonra da “maliyet yüksek” diyerek güçlendirme yerine otoparkı kapatma yoluna gidiyor. Şimdi çıkıp “altından tarihi eser çıkarsa” diyorsunuz. Bu açıklama bile konuya ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor.

Çünkü yapılan incelemeler sonucunda bölgenin sit derecesi zaten 1. derece arkeolojik sitten 3. derece arkeolojik site düşürüldü. Buna uygun imar planlarının hazırlanması gerekirken, yine bekleyen ve hiçbir adım atmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Sonuç olarak; esnafı düşünmeden, alternatif üretmeden, “ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket eden, “tapuda risk şerhi var, sorumluluğu kim alacak?” diyerek yıllarca hiçbir işlem yapmayan sizsiniz.

Madem ortada bir risk var; deprem riski şerhi bulunan Konak Vapur İskelesi hâlâ açık. Her gün binlerce İzmirlinin kullandığı bu noktada inisiyatif alan Cemil Bey, neden aynı iradeyi Çankaya Otoparkı için göstermiyor? Sayın Vekil, bunu kendisine bir sorsun; alacağı cevabı da kamuoyuyla paylaşsın.

Tuncay Bey’e tavsiyemiz şudur: Uzun süredir uzak kaldığı İzmir’i yeniden tanımak isterse, AK Parti Grubu olarak kent sorunları ve gerçekleri konusunda kendisini memnuniyetle bilgilendiririz. Belki o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçek yüzünü daha net görür, sizin de etkinizle bu şehrin kronikleşen sorunlarına çözüm üretilebilir.

Madem işçi hakları konusunda hassassınız; gelin size Cemil Bey’in kurduğu havuz sistemini, CHP örgütünün bankamatik yöneticilerini tek tek anlatalım da gerçek emekçinin hakkını birlikte savunalım...