Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Buca Belediye Meclisi, Başkan Vekili seçimi gündemli olağanüstü toplantısı bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesi CHP Grubu mecliste kapalı kapılar ardında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı.

Yaklaşık 45 dakika sürdü

Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından CHP’nin adayı belli oldu. İl Başkanı Güç, CHP’nin adayının tutuklu belediye başkanı Görkem Duman’ın da işaret ettiği ‘Hüseyin Benzer’ olduğunu duyurdu.

İl Başkanı Güç, "Seçim yaptık aramızda, oy birliğiyle Hüseyin Bey'i aday gösterme kararı verdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Görkem Başkanımız en kısa sürede çıkacaktır. Başkanvekilimiz de, Hüseyin Bey de Görkem Başkanımıza görevi teslim edecektir. Biz sadece Görkem Başkanımız çıkana kadar hem bürokrasiyi hem de buradaki düzeni sağlaması açısından hem belediyecilik deneyimi olan hem de siyasi geçmişe sahip Hüseyin Bey'i aday gösteriyoruz. 25'te 25 olarak çıkacağız, 3. turdan itibaren. Başkanvekilimizle yarın itibarıyla süreci devam ettireceğiz" dedi. Benzer'in adaylığını CHP'liler de kutladı.

Cumhur İttifakı adaylarını açıklamıştı

(AK Partili meclis üyesi Murat Polat - Cumhur İttifakı Başkan Vekili adayı Veli Balyemez)

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak meclis üyesi Veli Balyemez isminde karar kılındığını açıklamıştı.