Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, ücretsiz pilates ve zumba derslerini Buca Arena Stadı’na taşıyor. 4 Ağustos’ta başlayacak etkinlikler için kayıt şartı aranmıyor; vatandaşlar sadece matlarını alıp sahaya çıkacak.

Buca Belediyesi, ilçe sakinlerini açık havada spora yönlendirmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. "Matını al gel" sloganıyla düzenlenen dersler, Buca Arena Stadı'nda gerçekleşecek.

Programın ilk seansı 4 Ağustos Salı günü yapılacak.

Haftada iki gün açık havada spor

Dersler her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenecek. Akşam saat 19.30’da başlayacak antrenmanlar 20.30’a kadar sürecek.

Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde pilates ve zumba yapacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, yanlarında getirecekleri pilates matlarıyla Buca Arena Stadı’na doğrudan giriş yapabilecek.

"Herkes için sporu hedefliyoruz"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, projeyle ilçede spor yapma imkanlarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Benzer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buca’da herkesin spora kolayca erişebilmesini istiyoruz. Günün stresinden uzaklaşmak, hareket etmek ve enerjisini yükseltmek isteyen tüm komşularımızı Buca Arena Stadı’na bekliyoruz. Etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

