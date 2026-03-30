Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özkan Yalım'ın partiden ihraç süreci hız kazanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Zeynel Emre, Son Mühür Ankara Muhabiri Dilek Yüzer'e süreç ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Disiplin süreci nasıl işleyecek?

Son Mühür Ankara Muhabiri Dilek Yüzer'e konuşan Emre, Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alındığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından görevlendirilecek olan iki kişinin süreci inceleyeceğini açıkladı. Gereken kararın inceleme sürecinin ardından verileceğini de söyleyen Emre, soruşturma sürecinin sürdüğünü ve diğer kişilerin ifadelerinin alındığını, ellerine belgelerin geçmesinin ardından ve incelemelerin tamamlanmasının ardından disipline sevk konusu olacağını belirtti. Emre, Yalım'ın teknik olarak disipline sevk edildiğini söyledi.