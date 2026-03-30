Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel hakkında 29 Mart 2026’da Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen митingdeki açıklamaları gerekçe göstererek 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşındı.

Dava Kuşadası mitingindeki sözlere dayandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’ndaki митingde Cumhurbaşkanı’nı hedef alan ifadeler kullandığını öne sürdü. Açıklamada, söz konusu ifadelerin “yakışıksız” ve “mesnetsiz ithamlar” içerdiği belirtildi.

Hem tazminat davası hem suç duyurusu

Aynı açıklamada, yalnızca tazminat davası açılmakla kalınmadığı, aynı zamanda Özgür Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu da ifade edildi.

Süreç Ankara’da yürütülecek

Açılan davanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi. Hukuki sürecin önümüzdeki günlerde ilerlemesi beklenirken, davaya konu olan konuşmanın içeriği ve tarafların savunmaları yargılama sürecinde netlik kazanacak.

Siyasi gündemde yeni gerilim

Söz konusu dava, siyasi arenada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki polemiğin yargıya taşınması, önümüzdeki günlerde siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

