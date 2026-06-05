Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’ne yapılan soruşturmada şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından bu sabah Adliye’ye sevk edildi. Sabah saatlerinde savcılık, 51 kişi hakkında tutuklama talebi 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Öte yandan Buca Belediyesi’ne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adliyesine getirilen isimlere destek olmak için, Adliyeye gelen diğer isimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Ednan Arslan oldu.

Yücel: Peyder pey sorguya alıyorlar

CHP’Lİ Vekil Yücel soruşturmadaki son durum hakkında bilgi paylaştı.

Şüphelilerin savunmaları bittikten sonra açıklama yapalım diyen CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “İçerdeler soruşturma devam ediyor. Nöbetçi hakimliğe çıkmaya başladılar. Peyder pey sorguya almaya başladılar” dedi.

Diğer yandan Adliye önünde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Segel de geldi.