Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hukuk danışmanı Eylül Tanrıverdi, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki dört ismin gözaltına alınma süreciyle ilgili sarf ettiği iddialara sert tepki gösterdi. Tanrıverdi, Tezcan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve iftira niteliği taşıdığını vurgulayarak yargı sürecini başlatacaklarını duyurdu.

“Kellesi istendi” demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonun ardından kameralar karşısına geçen CHP Milletvekili Bülent Tezcan, oldukça ses getiren bir iddiayı gündeme taşımıştı. Tezcan, konuya dair yaptığı değerlendirmede, "CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun transfer bedeli olarak Günel’in kellesi istendi" ifadelerini kullanmıştı.

“Ağır iftira” denildi

Bu sözlerin kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Avukat Eylül Tanrıverdi, iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını savundu. Söz konusu ifadelerin müvekkili Çerçioğlu’na yönelik ağır bir iftira barındırdığını öne süren Tanrıverdi, bu asılsız beyanlar nedeniyle Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.