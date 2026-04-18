Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Kasap projesinden faydalanan vatandaş düzenlenen dayanışma yemeğinde aynı sofrada buluştu. Şehit Er Adem Bilaoğlu Tesisleri İZBAŞ Düğün Salonu’ndaki organizasyonda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye eşi Beste Eşki de eşlik etti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sebebiyle müzik ve gösteri bölümleri iptal edilen etkinlik hakkında konuşan Başkan Eşki, “Sizlerle yeniden bir araya gelmek, sohbet edebilmek, el sıkışabilmek gerçekten çok kıymetli ancak ülkemizde peş peşe yaşanan çok üzücü olaylar hepimizi derinden sarstı. Böyle bir ortamda eğlenmek, müzik eşliğinde vakit geçirmek içimizden gelmedi” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlar ve toplumda yaşanan huzursuzluğun bireyler üzerinde ciddi baskı kurduğunun altını çizen Başkan Eşki, “İnsanlar geçim sıkıntısı, sorumluluklar ve çaresizlik nedeniyle zaman zaman büyük kırılmalar yaşayabiliyor. Ama özellikle çocukların bu tür olayların parçası olması hepimizi daha da derinden yaralıyor. Bu durum ‘Nereye gidiyoruz?’ sorusunu sormamıza neden oluyor” dedi.

“Dayanışma kültürü bunu gerektiriyor”

Sosyal belediyeciliğe dikkati çekerek açıklamalarını sürdüren Başkan Eşki, ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Eşki, “Bizim anlayışımızda, bir kamu görevindeyseniz, ihtiyaç sahibi kim varsa onun yanında olmanız gerekir. Yoksulların, emeklilerin, geri planda bırakılan herkesin yanında olmak bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. Her an yanınızdayız. Ailemizden, büyüdüğümüz topraklardan öğrendiğimiz dayanışma kültürü bunu gerektiriyor. Biz de bu anlayışı hayata geçiriyoruz ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

4 bin 352 haneye hizmet!

Bornova Belediyesi’nin 2026 yılı başında Kızılay Mahallesi’nde açtığı Kent Kasap, Kent Market’i ilçeye kazandırmıştı. Güncel verilere göre Kent Kasap Kart sahibi 881 aile ve Kent Market’ten destek alan 3 bin 471 aile olmak üzere, toplamda 4 bin 352 hane bu hizmetlerden yararlanıyor. Vatandaş, uygulama çerçevesinde her ay düzenli olarak 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı et alma imkanına sahip oluyor.

Yeni projeleri de hayata geçirmeyi planladıklarının bilgisini veren Başkan Eşki, “Daha fazla bostan kuracağız, daha çok kadına destek olacağız, çocuklarımız için oyuncak kütüphanelerini yaygınlaştıracağız. Ulaşım, altyapı ve dijitalleşme alanlarında da Bornova’yı daha ileriye taşıyacağız. Bu topraklarda çok güçlü bir dayanışma kültürü var. Bornovalılar her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.