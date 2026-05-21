Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimine ''Arınma'' çağrısı yapmasından sadece 24 saat sonra istinaf mahkemesinden mutlak butlan kararı çıktı.

Kararın ardından Borsa İstanbul yüzde 6'nın üzerinde çok sert düşerek 13 bin puan seviyelerine kadar geriledi.

Kılıçdaroğlu'nun sürpriz açıklaması sonrası mutlak butlan kararının Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra verilir diyenler, zamanlama konusunda yanıldı.

Neden erken açıklandı?



Perşembe günü açıklanan kararın neden erkene alındığı konusunda kafalarda oluşan soru işretlerine dikkat çeken gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Mutlak butlan kararını veren İstinaf, kararını neden erken açıkladı?

Öncesinde kararı oluşturan 7 temel gerekçeyi sıralayalım:

-Delege iradesi fesada uğratıldı.

-Menfaate dayalı vaatler verildi.

-Oylar denetlendi, gizli irade zedelendi.

-Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkesi ihlal edildi.

-Kanunun emredici hükümlerine aykırılık tespit edildi.

-Sonraki olağanüstü kurultaylar sakatlığı gidermedi.

-Yerel mahkemenin ‘dava konusuz kaldı’ hükmü yetersiz bulundu'' hatırlatmasında bulundu.

Resmi mesai gününe ihtiyaç vardı...



''Cuma akşamı yayınlanması beklenen karar, bir gün önceye mi çekildi, çekildiyse özel sebebi nedir?'' diye soran Tayyar,

''Adli kaynaklar, kararın uygulanması ve Kılıçdaroğlu’nun bayramdan önce CHP genel merkezinde görevi devralması için resmi mesai gününe ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Kılıçdaroğlu İcra Müdürlüğü'ne başvuracak mı?

Peki nasıl?

İhtiyati tedbir kararının uygulanması için Kılıçdaroğlu’nun İcra Müdürlüğüne başvurması, İcra Müdürünün de CHP Genel Merkezinde tutanakla genel başkanlık görevini Kılıçdaroğlu’na vermesi gerekiyor.

İcra Müdürlüğüne başvuru UYAP’tan herhangi zaman diliminde yapılabiliyor ancak müdürlük talebi mesai saatlerinde işleme koyuyor.

Karar Cuma gecesi yayınlansaydı, Kılıçdaroğlu’nun İcra Müdürlüğüne başvurusunun işleme alınması bayram sonrasına kalacaktı.



Bayramda görevi devralabilmesi için...



Bu da kararın öne alındığı ihtimalini güçlendiriyor.

Beklenti, bayramdan önce görevi devralmak istiyorsa Kılıçdaroğlu’nun hemen İcra Müdürlüğüne başvurması, Cuma günü talebinin işleme konmasını sağlaması gerekiyor.

Bu işlem gerçekleştiğinde İcra Müdürlüğü, görev devrini bayramda da yapabilir.

Ancak.

Gelişmelere bakılırsa görev devrinin kısa sürede gerçekleşmesi zor görünüyor'' değerlendirmesinde bulundu.