Son Mühür- CHP Genel Merkezi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan gerginliğinden ardından 14:30 sularında başlayan TOMA’lı ve gazlı müdahale, partide sadece fiziksel değil, siyasi bir kırılmayı da beraberinde getirdi.

Güvenlik güçlerinin kapıları kırarak içeri girdiği ve Özgür Özel’in “Yeniden döneceğiz” diyerek binayı terk ettiği kaos ortamının ardından ilk somut kopuş Bursa’dan geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset yapma dönemini tamamen kapattığını duyurdu. Öztürk, artık bu ekibin bir parçası olmayacağını bildirdi.

"AK Parti yargısından güç alan Kılıçdaroğlu"

Milletvekili Hasan Öztürk’ün sosyal medya üzerinden paylaştığı ifadelerde Kılıçdaroğlu’nu çok sert bir dille eleştirdiği görüldü. Öztürk, eski genel başkanın gücünü artık halktan değil, iktidarın yargı kollarından aldığını iddia etti. Bursa Milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut adımlarını "AK Parti yargısının yetkisiyle yürümek" olarak tanımladı.

Öztürk, açıklamasında siyasi rotasını da şu sözlerle çizdi:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak; AKP’nin yargı kollarından aldığı güç ve yetki ile yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna bildiriyorum."

"Birilerine güvenerek gelmedim"

Kökleri Balkan ve Rumeli camiasına dayanan Hasan Öztürk, siyasi kimliğinin arkasında sadece Bursa halkının ve sivil toplumun gücü olduğunu vurguladı. Siyasette "birilerine yaslanma" döneminin bittiği mesajını veren milletvekili, sadece Bursa için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. Öztürk'ün bu çıkışı, Genel Merkez'in boşaltılması sırasında yaşanan polis müdahalesine bir tepki olarak görüldü.

