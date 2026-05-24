Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'in boşaltılması talebinin ardından yaşanan gerilim, güvenlik güçlerinin zor kullanarak içeriye girmesiyle sonuçlanmıştı.

Son ana kadar kurmaylarıyla birlikte direnen Özgür Özel, ''Yeniden Genel Merkez'e dönme'' mesajıyla terk etti.

Beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte TBMM'deki odasına geçen Özgür Özel, ''Her ilde bir makam odam var, birini geride bıraktım'' sözleriyle genel merkezden ayrılışının iktidar yürüyüşlerini etkilemeyeceği mesajını verdi.

CHP içinde Özgür Özel ve kurmayları dışında Kılıçdaroğlu'na yakın olan kimi isimlerin de tepki gösterdiği olaylar, MHP'nin de gündemindeydi.

Devlet Bahçeli'nin en önemli kurmayları arasında yer alan Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'de yaşanan kaosa neden olan mutlak butlan tartışmalarının siyasi partiler kanunundan kaynaklandığına işaret etti.

O hüküm değişmeli...



''Siyasi Partiler Kanunu m.121/1 de yapılan düzenlemeye göre;

“Türk kanunu medenisi ile dernekler kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.” hükmüne dikkat çeken Feti Yıldız,

''Söz konusu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça;

seçim kurulları (seçim yargısı) ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz'' hatırlatmasında bulundu.

