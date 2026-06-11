AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İzmir’de faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Düzenlenen ziyarette sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Temiz toplum platformu projeleri anlatıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen buluşmada, Temiz Toplum Platformu tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projeleri üzerinde duruldu. Platform yöneticileri, hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi verirken, projelere ilişkin fikir ve öneriler üzerinde de duruldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından önemli bir görevi olduğunu belirtti.

İzmirli isimler TBMM’de buluştu!

Düzenlenen ziyarete; Temiz Toplum Platformu Başkanı Yunus Karakaya ile birlikte Cem Şeker, Ahmet Yeniyıl, Tamer Yentür, Tekin Alptekin, Oktay Karaçelik, Hasan Ceylan ve Bora Koçu da katılım gösterdi.

Milletvekili Aksoy, nazik ziyaretleri ve paylaşımları dolayısıyla heyete teşekkürlerini ileterek, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.