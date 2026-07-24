Son Mühür / Osman Günden - Cumhuriyet Halk Partisi’nde süren kriz ve mutlak butlan kararlarının ardından Özgür Özel önderliğindeki siyasi hareketlenme resmiyet kazandı. Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde kuruluş dilekçesi imzalanan ve İçişleri Bakanlığı’na sunulan YENİ Parti, 91 milletvekilinin katılımıyla TBMM'nin yeni ana muhalefet partisi konumuna geldi.

Yaşanan bu tarihi gelişmelerin ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP’den ayrıldıklarını ve mücadelelerine yeni kurulan YENİ Parti çatısı altında devam edeceklerini bildirdi.

Siyasete genç yaşta başladığını ve Efes Selçuk'ta önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel belediye meclis üyeleriyle birlikte, kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bu küçük ilçede bürosunu yeni açmış bir avukat ve genç bir kadın olarak girdiğim baba ocağımdan önemli bir kararın aşamasında, bütün meclis üyelerimizle birlikte sizlerin karşısındayız. Bugün bu açıklamayı yaparken belediye başkanı olarak ben ve mevcut belediye meclisindeki tüm meclis üyelerimizin ne kadar büyük bir adım attığımız gelecek yıllarda ortaya çıkaracaktır. 2008 yılında henüz daha 27 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi seçildim ve Türkiye'nin en genç kadın meclis üyesi olarak bunun haklı gururunu da yaşadım."

"Siyaset bizim için makam değil memleket meselesi oldu"

Efes Selçuk'ta partinin oy oranını rekor seviyeye çıkararak iktidara geldiklerini ve karşılaştıkları engellere rağmen geri adım atmadıklarını vurgulayan Sengel, "2019 yılında Efes Selçuk tarihin en yüksek oyunu alarak yol arkadaşlarımla birlikte partimizin bayrağını yeniden Efes Selçuk'ta dalgalandırmanın gururunu ve ilk kadın belediye başkanı olmanın haklı onurunu yaşadık. Bu başarıyı ittifaka dahil olarak değil, Efes Selçuk halkının teveccühüyle ve Efes Selçuk halkının ittifakıyla kurduk. 2024 yılında belediye meclisimizde bugüne kadarki en yüksek çoğunluğa ulaştık. Ardından belediyemizin gelirlerine el konuldu. Elimizden alındı. İktidar tarafından türlü türlü zorluklarla karşı karşıya bırakıldık. Ama hiçbir zaman geri adım atmadık." dedi.

"Bize 'Biz bu partiyi sizin elinizden alıyoruz' dendi"

Son dönemde yaşanan yargı kararları ve siyasi gelişmelere değinen Sengel, "Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart'ta başlayan süreçte birçok belediye başkanı mevkidaşım, birçok bürokratımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu da yetmedi. 21 Mayıs'ta bir mutlak butlan kararı çıktı. Bir hukukçu olarak hukuki değerlendirmeleri elbette hukuk yapacaktır. Ancak siyaseten bize esas söylenen şuydu: 'Biz bu partiyi sizin elinizden alıyoruz.' Biz ise mücadele etmeyi seçtik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte hep mücadele ettik. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bir yol ayrımındayız." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"YENİ Parti çatısı altında mücadele edeceğiz"

CHP'den istifa kararını açıklayarak yol arkadaşlarına ve ilçe halkına teşekkür eden Filiz Ceritoğlu Sengel, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yeni parti çatısı altında mücadele etme kararı aldık. Ben ve tüm belediye meclis üyelerimiz bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden, baba ocağımızdan üzülerek ancak büyük bir umutla istifa ettiğimizi beyan ediyorum. Bundan sonra yolumuz her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, demokrasinin ve özgür geleceğin yoludur. Bu bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Yeni parti çatısı altında bütün halkımızı davet ediyoruz."