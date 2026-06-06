Son Mühür- Bloomberg'in haberinde, Rahmi Koç'un bir hastane açılışında yaptığı şakanın sosyal medyada yoğun tepki çektiği, ardından özür açıklaması yaptığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Tepkilere de yer verildi!

Haberde, X platformunda kısa sürede gündem olan tepkilere yer verilirken, DEM Parti ve AK Parti'den gelen açıklamalar da okuyuculara aktarıldı. Bloomberg, iktidar ve muhalefet cephesinden gelen eleştirilerin dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası haber kuruluşu ayrıca olayın, Türkiye'de PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından yeni yasal düzenlemelerin ve siyasi temasların tartışıldığı hassas bir döneme denk geldiğini belirtti.

Bloomberg, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Koç Holding'in 100. yılını kutladığı bir dönemde yaşanan gelişmenin ülke gündeminde geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

Rahmi Koç ise yayımladığı açıklamada sözlerinin herhangi bir kişiyi hedef alma amacı taşımadığını belirterek kamuoyundan özür diledi.