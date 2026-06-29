Son Mühür- Torbalı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği TORPATİFEST, bu yıl da ilgileri üzerinde topladı. İzmir'in dört bir yanından gelen hayvan hakları dernekleri festival alanında kurdukları stantlarla ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulunurken, toplam 43 stant gün boyunca vatandaşları ağırladı.

Can dostları podyumda yarıştı

Festivalde çocuklar ve aileler etkinliklerde doyasıya eğlendi. Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması'nda patili dostlar tüm yeteneklerini ortaya koydu. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir yarışmada dereceye giren can dostlarının sahiplerine ödüllerini bizzat kendisi takdim etti.

32 patili dost yeni yuvasına kavuştu

Festival yarışmayla sınırlı kalmadı. Gerçekleştirilen sahiplendirme çalışmaları sayesinde 32 can dostu yeni ailesine kavuşurken, gün boyunca vatandaşlara toplam 3 ton mama ile mama kapları ücretsiz olarak dağıtıldı.

Festival çocuklar için adeta eğlence merkezine döndü. Patlamış mısır, pamuk şeker ikramları ile Çim Adam hediyeleri öğrencilere tatil armağanı olarak dağıtılırken, yüz boyama etkinlikleri, oyun parkurları, atölyeler ve sahne gösterileri çocuklardan yoğun ilgi gördü. K9 gösterileri, dans performansları ve maskot animasyonları festivale renk kattı.

Başkan Övünç Demir’den "Doğal Yaşam Parkı" müjdesi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, festivalde yaptığı konuşmada, “TORPATİFEST’i geleneksel hale getirdik, her yıl üzerine koyuyoruz. Can dostlarımız bizim kıymetlilerimiz. Göreve geldiğimizden bu yana, bakımevinin kapasitesini iki katına çıkardık. Daha işlevli hale getirdik. Can dostlarımızı kendimizden ayırmadık.

İnşallah valiliğimizin desteğiyle 100 dönümlük doğal yaşam parkını da can dostlarımız için Torbalı’mıza kazandırmak üzereyiz. Sizlerden tek ricam can dostlarımızı sahiplenelim, sahiplendirelim, onları yuvasız bırakmayalım. Biz Torbalı Belediyesi olarak onların geleceği için elimizden gelen koşulları iyi bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz” dedi.