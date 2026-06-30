Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Yetiştirdiği sporcularla örnek olan İzmir BBSK, sporun tabana yayılması için harekete geçti. Özellikle dezavantajlı mahallerde çalışmalar yapan spor antrenörleri genç yetenekleri keşfediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün işitme engelli milli sporcusu Şükrü Özçelik takımın gururu oldu. Başarılı sporcu milli takıma davet edilerek olimpiyatlarda mücadele edecek.

U16 kategorisinde mücadele eden Şükrü Özçelik, 300 metre yarışını 39 saniyelik, 800 metre yarışını ise 2.14’lük derecesiyle birinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna seçilen Şükrü Özçelik, 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Gençlik Olimpiyatları’nda ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

Milli sporcumuz organizasyonda 400 metre ve 800 metre branşlarında madalya mücadelesi verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli sporcumuz Şükrü Özçelik’i ve antrenörlerini tebrik ediyor, İşitme Engelliler Gençlik Olimpiyatları’nda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.