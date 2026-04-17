İzmir'de Konak'ta bulunan Meslek Fabrikası gerilimi her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Meslek Fabrikası nöbetinin son günü olan 12. günde CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "Meslek Fabrikası nöbetimizin 12. gününde; milletvekillerimiz, il ve ilçe örgütümüz, sendikalarımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte İzmir’in hakkına sahip çıkmak için bir araya geldik.

Bu binanın; gençlerimiz, eğitim alan ve meslek sahibi olan hemşehrilerimiz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu haksız süreç sona erene kadar mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

12 gün boyunca, 24 saat nöbet esasıyla; gece gündüz demeden, yorulmadan bu mücadeleyi büyüten tüm İzmirlilere minnettarız. Cumhuriyet Halk Partisi, tam da böyle bir dayanışmanın merkezidir.

Bu süreci halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Hukuki olarak, eninde sonunda Meslek Fabrikası’nın yeniden İzmir halkının kullanımına açılacaktır. Atamızdan bize emanet olan bu değeri geri alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İzmir halkı, iyi ki varsınız." dedi.

