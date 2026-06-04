İzmir'e en yakın Yunan adası Sakız, Türkiye kıyılarına yalnızca 8 kilometre uzaklıkta. Yunancada Chios adıyla anılan ada, damla sakızı ağaçlarıyla ün kazandı ve ismini de bu ağaçlardan aldı. Çeşme Limanı'ndan kalkan hızlı feribotlarla 20-30 dakikada karşıya geçmek mümkün.

İzmir'e en yakın Yunan adası nerede?

Sakız, Kuzey Ege adaları arasında yer alıyor ve Çeşme yarımadasının tam karşısında konumlanıyor. Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Sakız, hem Türk hem Avrupalı gezginlerin sevdiği bir rota haline geldi. Ada; taş evleri, ortaçağdan kalma kale köyleri ve siyah çakıllarıyla bilinen volkanik Mavra Volia plajıyla anılıyor. Pyrgi ile Mesta gibi köyler, geometrik desenli cepheleri ve daracık sokaklarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Sahil tavernalarında ouzo eşliğinde deniz ürünleri tatmak, ada deneyiminin vazgeçilmez bir parçası.

İzmir'e en yakın Yunan adasına nasıl gidilir?

Adaya ulaşmanın en pratik yolu Çeşme Limanı'ndan kalkan feribotlar. Hızlı katamaranlar yolculuğu 20 dakikaya indirirken, standart feribotlar 40 dakika kadar sürüyor. Yaz aylarında seferler sıklaşıyor, hafta sonlarıysa biletler çabuk tükeniyor. Bu yüzden günübirlik bir kaçamak planlayanların yerlerini önceden ayırtması işi epey kolaylaştırıyor. Dikili ve Alsancak çıkışlı alternatif hatlar da var.

İzmir'e en yakın Yunan adasında vize gerekiyor mu?

Sakız, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a bağlı olduğu için geçişte vize aranıyor. Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması belirli dönemlerde devreye giriyor; böylece Schengen vizesi olmayanlar bile adaya günübirlik gidebiliyor. Yine de koşullar sezona göre değişebildiğinden, yola çıkmadan önce feribot firmasından güncel bilgi almak en sağlıklı yöntem. Pasaportun geçerlilik süresini de yolculuk öncesinde kontrol etmekte fayda var.

Kısacık bir deniz yolculuğuyla bambaşka bir kültüre adım atmak isteyenler için Sakız, kapının hemen ötesinde bekliyor.